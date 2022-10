"Dalla natura alla scienza", successo per il convegno

"Dalla natura alla scienza", bene il convegno a Rho.

"Dalla natura alla scienza" è piaciuto

Si è tenuto nell’ultimo fine settimana di ottobre il convegno dal titolo "Dalla Natura alla Scienza", organizzato dall’Associazione culturale Accaduerho, e coordinato dal professor dottore Mauro Cucci, medico, neuropsichiatra ed esperto di medicina integrata, coadiuvato dalla dottoressa Elena Zito, psicologa e neuropata. Due giorni, in cui oltre alle conferenze, relazioni, era possibile seguire dimostrazioni e consulenze olistiche, e visitare le postazioni espositive di scuole o associazioni specialistiche. Ideatrice del Convegno, supportata dall’associazione culturale Accaduerho, è Valentina Albero: "Questo era il mio sogno nel cassetto, da due anni, e finalmente grazie all’associazione Accaduerho sono riuscita a realizzare. Lo scopo è quello di divulgare questa medicina naturale, e farla conoscere a più persone possibile"; scopo raggiunto, essendo le prenotazioni, anche se consigliate e non obbligatorie, arrivate da Milano, Monza, Como oltre al nostro territorio.

I commenti

"Obiettivo di questo convegno è di condividere con i non addetti ai lavori il fatto che esiste un modo diverso e più sano per gestire la propria salute e il proprio benessere" spiega il dottor Mauro Cucci. Intorno al convegno erano presenti degli espositori che si occupavano di divulgare prodotti e attività legate al mondo olistico. "Abbiamo cercato di rendere questo convegno il più possibile qualitativamente buono, ma anche divulgativo, perché l’utente ideale di questi convegni è chi vuole prendersi in mano la propria salute" concludono.