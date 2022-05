Dal 9 giugno torna in scena "Sognantica" con musica e danza

L'intrattenimento da non perdere

Da giovedì 9 giugno 2022 a Pero ritorna Sognantica, la rassegna pellegrina di musica e arti performative che accende diversi luoghi della città con atmosfere oniriche e sospese.

Un percorso fra musica e teatro

Quattro percorsi e cinque luoghi per un calendario variegato che accoglie performance di danza acrobatica e scenografie visionarie dal forte impatto visivo, spettacoli di clownerie e animazione dal sapore felliniano dedicati a bambini e famiglie, esperienze musicali e teatrali che attingono al passato rivisitandolo in chiave inedita e contemporanea e due proposte di opera lirica in formato innovativo e sostenibile.

Il progetto artistico che è al centro del programma mira a riconquistare spazi e momenti di vitalità artistica, socialità e inclusione, perseguendo una leggerezza trasognata capace di accogliere i tratti più bui della contemporaneità infondendoli di speranza e di fiducia in un mondo migliore.

Una rassegna arrivata alla sesta edizione

La rassegna, giunta alla seconda edizione, prende il via giovedì 9 giugno alle 21.30 con “Luna”, presso il parco di via Keplero: uno show acrobatico di danza sospesa tra gli abissi del mare e il firmamento acceso, un omaggio alla luna, al suo chiarore, al suo essere osservatrice, da sempre, della vita dell’uomo e della terra; una favola che racconta della

caduta di Luna a causa di Dot, re delle tenebri, e della sua riconquista del cielo grazie al popolo ribelle e selvaggio dei sognatori.

“Sognantica è una “rassegna pellegrina” - itinerante - per le piazze e i giardini della città di Pero, dedicata alla fantasia e al sogno, un omaggio all’immaginazione, un’offerta alla comunità all’insegna dell’allegria e della bellezza. – commenta l’Assessore alle Politiche Sociali, Scolastiche e Culturali Stefania Marano – Notti insolite per raccontare del desiderio di rivivere la città e i suoi quartieri e ritrovare parole che incantino e diano il coraggio necessario per sognare, nuovamente, e rimettersi in viaggio”.

Il calendario completo degli eventi

 Giovedì 9 giugno, ore 21.30 | parco Keplero | LUNA | Show di danza acrobatica

– LiberiDi

 Giovedì 16 giugno, ore 21.30 | piazza della Visitazione | PICCOLA

ORCHESTRA DEI POPOLI | Concerto e narrazioni - Piccola Orchestra dei popoli –

introduce Arnoldo Mosca Mondadori

 Venerdì 24 giugno, ore 21.30 | Giardino Punto Cerchiate - via Matteotti 51 |

L’OMINO DEL PANE | Spettacolo teatrale (dai 5 anni - per tutti) - F.lli Caproni con

Alessandro Larocca e Andrea Ruberti

 Giovedì 30 giugno, ore 21.30 | Giardino Punto Cerchiate - via Matteotti 51 |

CLOSCIART | Spettacolo di clownerie e magia( dai 3 anni – per tutti) - Eccentrici

dadarò con Davide Lombardelli

 Venerdì 1 luglio, ore 21.30 | Giardino di via Cristina (detto Giardinone) |

FUOCO AI LIMONI | Teatro-canzone - Jaga Pirates con Stefano Annoni, Luca

Rodella; Musiche dal vivo di Roberto Dibitonto, Francesco Marchetti, Diego Paul

Galtieri

 Mercoledì 6 luglio, ore 21.30 | Giardino Punto Cerchiate - via Matteotti 51 |

ORFEO ED EURIDICE | melodramma su libretto di Ranieri de' Calzabigi - Officina

dei Transiti

 Venerdì 8 luglio, ore 21.30 | Cascina Pioltina, via Galileo Galilei | OMAGGIO

AD ASTOR | Spettacolo di danza e musica - Naturalis Labor con trio Tango Spleen

(piano, bandoneon, violino e contrabbasso) e tangueros argentini/italiani

 Mercoledì 13 luglio, ore 21.30 | Giardino Punto Cerchiate – via Matteotti 51

| TOSCA | melodramma di Giacomo Puccini su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi

Illica - Officina dei Transiti

La rassegna è realizzata con la direzione artistica di CSBNO; è possibile effettuare prenotazioni per gli eventi in programma tramite il sito csbno.cosadafare.net; o contattando PUNTOPERO: 023535566 - puntopero@csbno.net.