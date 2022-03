Da aprile torna l'appuntamento con "Scrittori a Km0"

Autori del territorio

Primo appuntamento il 7 aprile in Comune a Sedriano con Denise Villa.

Da giovedì 7 Aprile prende il via la rassegna “Scrittori a Km0” promossa dal Comune di Sedriano, in collaborazione con la Libreria “La Memoria del Mondo” di Magenta, che mette al centro gli autori del territorio.

Le serate da seguire

Attraverso una serie di quattro incontri, che si svolgeranno alle ore 21,00 presso la Sala Comunale “Mario Costa” in Piazza del Seminatore, gli scrittori presenteranno al pubblico le proprie opere. Il primo appuntamento è per giovedì 7 Aprile con l’autrice Denise Villa che parlerà del suo libro “Un oceano ci separa” (La Memoria del Mondo Editrice) ambientato in un momento storico turbolento, dove ritroviamo un giovane Bepp e altri personaggi della corte dei sassi, piccole storie semi- ordinarie di personaggi speciali che, in fondo, fanno tutti un po' parte di noi.

Gli altri appuntamenti con gli autori

La rassegna nasce per valorizzare gli autori del territorio dando l’opportunità di far meglio conoscere le loro opere e si inserisce nell’ambito delle iniziative che l’Amministrazione Comunale intende realizzare per promuovere la lettura.

Queste sono le altre presentazioni di libri previste nel programma della rassegna: giovedì 21 Aprile “Sognando la libertà. Il partigiano Sandro” di Alberto Centinaio; giovedì 28 Aprile “Tutto nella bottiglia” di Alessandra Grittini; giovedì 5 Maggio“ Finis Terrae. Tutte le strade portano verso il mare” di Fausto Leali, pubblicati dalla Casa Editrice La Memoria del Mondo.

Per informazioni: Biblioteca Comunale di Sedriano - Telefono 0290398.600/601 biblioteca@comune.sedriano.mi.it