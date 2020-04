Cuor -Betta, ecco il video dei Piccoli cantori per sensibilizzare alla raccolta fondi del Comune di Corbetta.

Cuor -Betta: le voci bianche e l’appello solidale

L’associazione che fa capo al maestro Andrea Semeraro risponde così all’emergenza: le voci bianche cantano per solidarietà, sostenendo la campagna di donazioni messa in capo dalla città, per fronteggiare l’emergenza.

Un video emozionante

I bimbi hanno regalato le loro voci, il maestro le ha assemblate in un video che scalda il cuore. Il debutto delle voci bianche era avvenuto proprio il sabato prima dello stop generale per via della pandemia, a fine febbraio. L’emozione di uella sera, ora, rivive nelle voci dei talenti corbettesi.

