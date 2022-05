Cronache dal fronte: il fotografo Travan racconta il suo Donbass

Appuntamento al Castello

Duplice appuntamento con musica e fotografia al Castello di Legnano oggi, 19 maggio e domani.

Oggi, giovedì 19 maggio 2022 e domani, venerdì, al Castello di Legnano, per il Festival Fotografico Europeo, due eventi collaterali con le improvvisazioni musicali di Max De Aloe e la conferenza-proiezione sulle guerre negate.

Due momenti per riflettere

Alla vigilia dell’ultimo fine settimana di apertura al pubblico della mostra nelle sale del Castello, giovedì e venerdì sera, in sala Previati, sono in programma due eventi collaterali del Festival Fotografico Europeo. Giovedì 19 maggio alle 21.15 Max De Aloe, sarà protagonista di “Ordine sparso”, improvvisazioni musicali con armonica cromatica e fisarmonica su fotografie d’autore proiettate.

La serata dedicata al Donbass

Venerdì 20 maggio alle 21, Roberto Travan, uno dei cinque autori i cui scatti sono esposti nelle stanze del Castello, terrà una conferenza-proiezione dal titolo “Cronache dal fronte”; il suo racconto per immagini delle guerre negate che, in qualità di giornalista professionista e fotografo indipendente, è andato componendosi con i conflitti meno conosciuti, dal Centrafrica al Nagorno Karabach per arrivare alla regione del Donbas e spaziare ad altre parti dell’Ucraina. Travan segue dal 2015 il conflitto nel Donbas e si trovava in Ucraina sino allo scorso aprile.

L’ingresso a entrambi gli incontri è libero.