Cristina D'Avena e i Gem Boy fanno ballare un pubblico di tre generazioni

Cristina D'Avena e i Gem Boy conquistano il Rugby Sound di Legnano.



Cristina D'Avena fa cantare bambini e adulti

Sul palco lei, Cristina D'Avena, la famosa cantante delle sigle dei cartoni animati che hanno fatto crescere milioni di bambini, sigle che piacciono anche ai bimbi di oggi. Al suo fianco i Gem Boy, band che la accompagna ormai da anni e con la quale lo spettacolo è fatto di un tuffo nei ricordi d'infanzia di tanti, il tutto con l'ironia e le risate della band. E quella di stasera, domenica 2 luglio 2023, al Rugby Sound di Legnano, è stata un'altra serata da incorniciare: boom di presenze e grandi applausi a fine serata.

In scaletta tanti brani che hanno accompagnato le giornate di molti ex bambini (come "Pollon", "Mila e Shiro", "Holly e Benji", "Lady Oscar", "I puffi" per chiudere con "Occhi di gatto"). "Continuate a guardare i cartoni animati - ha ricordato D'Aveva - Fanno tendenza, so che tanti rapper famosi cantano le canzoni dei cartoons. E poi portano dolcezza, fanno tornare quel bambino che c'è in ognuno di noi". Cristina ha poi ricordato Valerio Bonaluni, anima della Shining production mancato recentemente: "Mi ha sempre voluto fortemente qui, anche lui amava le sigle dei cartoni - ha ricordato D'Avena - Questa sera voglio fargli arrivare il nostro sorriso, il vostro applauso e il nostro cuore. So che Valerio c'è e ci sta guardando".



"Bello essere nel cuore della gente"

"E' bello essere nel cuore delle gente, che ti ama per quello che sei, per quello che dai e non per quello che fingi di essere - ha raccontato Cristina D'Aveva nella nostra intervista - Mi vogliono bene per quello che hanno nel cuore. E sono super felice che il pubblico mi abbia capita e mi voglia bene". E loda il Rugby Sound: "Questo è un magico ritorno, è una bellissima manifestazione!".