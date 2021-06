Covid, "L'anno che ha cambiato la nostra vita": il documentario

Lunedì sera al Castello di Abbiategrasso proiezione del documentario "L'anno che ha cambiato la nostra vita", di Stefano Galimberti: le testimonianze dei medici del Fornaroli di Magenta e del Cantù di Abbiategrasso

Un racconto per immagini dell’anno della pandemia da Coronavirus nel Magentino-Abbiatense. Lunedì 28 giugno alle 21 nella sala consiliare del Castello Visconteo verrà proiettato il documentario del giornalista Stefano Galimberti “L'anno che ha cambiato la nostra vita”. Testimonianze esclusive dei medici e degli infermieri che hanno lavorato nelle corsie del Fornaroli di Magenta e del Cantù di Abbiategrasso per sconfiggere il Covid, il racconto della malattia in presa diretta dai reparti dei due ospedali, le conseguenze economiche e sociali nelle storie di imprenditori, studenti e sindaci del nostro territorio. Un documento per raccogliere già oggi i momenti decisivi di un anno che è già entrato nella storia, un anno che ha cambiato la nostra vita. Progetto realizzato in collaborazione con Cvps Arluno, con il patrocinio del Comune di Abbiategrasso. L'ingresso è libero nei limiti dei posti a disposizione in ottemperanza delle normative anti-Covid 19.