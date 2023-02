Il coro Let's GoSpel canta per sostenere Rho Soccorso

Il coro Let's GoSpel di Nerviano protagonista del concerto a sostegno di Rho Soccorso.

Let's GoSpel per aiutare Rho Soccorso

Gospel per aiutare Rho Soccorso. È quello che è andato in scena la sera di sabato all’auditorium rhodense di via Meda: sul palco il coro Let’s GoSpel di Nerviano, accompagnato dalle tastiere di Francesco Musazzi, dalla batteria di Giulio Santini e dal basso di Vladimiro Grassini, con la partecipazione straordinaria di Davide Speranza, armonicista di fama internazionale e con i coristi guidati da Monica Dellavedova.

Un concerto emozionante, che ha visto i coristi alzare sempre lo sguardo al cielo in ricordo di Daniela Cassina e Gabriella Andreasi, le due coriste e amiche scomparse tragicamente la sera dell’8 ottobre 2022 in un incidente d’auto mentre erano di ritorno da un workshop di gospel a Novara. In scaletta tanti brani della tradizione, per una serata che ha avuto come obiettivo quello di raccogliere offerte per Rho Soccorso, l’associazione di Rho che si occupa di emergenze.

I brani e gli applausi

"Vogliamo ringraziare Antonella, membro del nostro coro, che ha creato l'occasione per questo concerto di solidarietà"ha ricordato Dellavedova in apertura della serata. Il concerto si è aperto con due spirituals, "Sometimes I feel like a motherless child" e "Summertime", poi su "Amazing grace" l'entrata sul palco di tutti i coristi. E poi via con "Go down Moses", "Hail holy Queen", "Jericho", "My lord", "Holy lord god of hosts", "My sweet lord" celebre brano di George Harrison chitarrista dei Beatles, "King Jesus", "Ain't no mountain high enough", "Oh when the saints" con il grande coinvolgimento del pubblico per finire con "This little light of mine".

Come detto, una serata dove la musica e le voci sono diventate mezzo di solidarietà: "Il nostro grande grazie va al pubblico presente e al coro - hanno commentato a fine serata da Rho Soccorso - La nostra speranza è che ci si sia divertiti in questa serata di musica e di aiuto alla nostra realtà".

L'11 marzo il coro Let's GoSpel si esibierà a Meda, città dove era cresciuta Daniela Cassina: un evento organizzato dalle amiche e che sarà l'occasione per ricordare le due amiche e coriste volate in cielo troppo presto.