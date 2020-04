Corbettesi, votate il vostro disegno preferito! Si accende la sfida nel contest di disegno cittadino promosso dall’Amministrazione comunale. Sulla pagina Facebook del Comune, infatti, potete dare il vostro like al capolavoro di questa emergenza.

Una sfida per grandi e piccini, due categorie in cui scegliere il vincitore che sarà poi “pubblicato” sull’informatore comunale. La gara si chiude oggi, 19 aprile:è battaglai per l’ultmi “mi piace”. Nelle decine di disegni pervenuti una rappresentazione della città.

