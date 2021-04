Corbetta, il premio Suor Michelina ai volontari della parrocchia di San Vittorio Martire. Il ricordo di Sergio Ranzani

Si è svolta questa mattina al Santuario di Corbetta la consegna del premio Suor Michelina, in ricordo della religiosa del Cottolengo che per decenni lavorà all’asilo Mussi e come infermieria all’ambulatorio comunale. Dopo lo stop forzato di dodici mesi fa, la 31esima edizione ha visto don Giuseppe Galbusera premiare i volontari della parrocchia di San Vittorio Martire.

La motivazione: “Lavoro umile ma indispensabile”

Spiega la motivazione: “Si vuole far conoscere il lavoro umile ma indispensabile delle persone che, con vari servizi, aiutano la vita della parrocchia e della chiesa prepositurale dedicata a san Vittore Martire, a cui Corbetta e i corbettesi fanno riferimento”. Durante la cerimonia, tenutasi dopo la messa, anche un momento per ricordare Sergio Ranzani, con un premio speciale affidato alla moglie dell’instancabile volontario della parrocchia. Presente alla cerimonia anche il sindaco Marco Ballarini.