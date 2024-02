Controlli della Polizia Locale: fermati tre giovani in possesso di droga

Proseguono a pieno ritmo i controlli della Polizia locale di Rho, disposti dal comandante Antonino Frisone. Fermati tre giovani per possesso di droga.

Controlli della Polizia Locale: fermati tre giovani

Negli ultimi giorni, l’utilizzo del Targa System a bordo delle pattuglie ha permesso di controllare 121 veicoli. Uno di questi è stato sequestrato per mancanza di assicurazione. Dall’inizio del 2024 sono oltre 400 i veicoli controllati con questa strumentazione. Questo ha permesso di scoprire il proprietario di una automobile che non aveva effettuato la dovuta revisione.

Controlli all'interno dei parchetti

Grazie alla segnalazione di alcuni cittadini, agenti della Polizia locale hanno anche effettuato attente verifiche nei giardinetti di via Olona. Hanno identificato tre giovani, con precedenti per droga, in possesso di modiche quantità di stupefacenti. Il più piccolo, un minorenne, è stato affidato ai genitori, chiamati al comando di corso Europa, e segnalato come assuntore alla Prefettura. Gli atri due, privi del permesso di soggiorno, sono stati segnalati all’autorità di pubblica sicurezza per chiarire la loro posizione.