Contrada di Ravello in festa con la caccia al tesoro FOTO

Contrada di Ravello in festa con la caccia al tesoro, che si è svolta domenica 11 ottobre; i vincitori hanno ricevuto un premio speciale.

Gioco di squadra, divertimento, scoperta del territorio, esposizione di automobili d’epoca: questi gli ingredienti della caccia al tesoro organizzata, domenica 11 ottobre, dalla contrada Ravello e dall’associazione Ravello C’è in collaborazione con il Comune.

I partecipanti, divisi in 9 squadre, si sono radunati nel cortile della chiesa della Madonna di Ravello accolti dai contradaioli vestiti con gli abiti medievali e dal capocontrada Paolo Rossetti. Lì hanno ricevuto il primo indizio, in rima, che li ha portati a toccare diverse zone della contrada: la chiesa di Ravello, punto di inizio e di fine, il Bosco della pace, le cappellette della Madonna in via Olona e Matteotti, la stazione, l’anfiteatro di via Piave, il “villaggio dei Puffi” di via Tintoretto e la scuola di danza Arabesque in via Damiano Chiesa.

Al termine della caccia al tesoro, tutti gli sfidanti hanno ricevuto una gustosa merenda e un attestato di partecipazione; ai cinque vincitori, invece, è spettato il diploma di vittoria e il premio finale, consistente in un buono del valore di 50 euro da spendere in pizzeria.

A fare da cornice all’evento le bellissime auto d’epoca esposte dall’associazione Route54; infine, un colpo di scena: al capocontrada Paolo Rossetti sono stati tagliati i lunghi baffi.

