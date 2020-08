Continuano gli appuntamenti dell’estate abbiatense

Ultimi appuntamenti dell’estate abbiatense tra yoga, zumba e cinema

Restate in città: gli appuntamenti continuano

Tornano ritmo e allegria al Castello Visconteo con la serata dedicata al fitness: l’insegnante Michela Forte animerà in tutta sicurezza la lezione di Silent Zumba aperta a tutti gli amanti della musica e della forma fisica. Ultimo appuntamento martedì 25 agosto, a chiusura di una stagione che ha visto appassionati e neofiti riempire sera dopo sera il cortile del Castello, con una presenza media del 91% dei posti disponibili. Venerdì 21 e 28 agosto la yogini Sara Tramenote, insegnante diplomata, proporrà asana e momenti di rilassamento sotto le stelle del Castello Visconteo, in un percorso all’insegna della flessibilità. Grande successo nella rassegna anche per questa proposta, che ha raggiunto invece ben il 97% di adesioni in media. In caso di maltempo, entrambe le iniziative si svolgeranno nei sotterranei del Castello Visconteo.

Serate al cinema

Si avvicina a chiusura anche la proposta di Cinema in Castello a cura della Consulta Giovani del Comune, con il supporto dell’associazione abbiatense La Salamandra: domenica 23 agosto il grande schermo ospiterà il film a cartoni animati “Inside Out”, adatto a tutta la famiglia e vincitore nel 2016 del premio Oscar come miglior film d’animazione. Domenica 30 agosto, finale con con “Adorabile Nemica” di Mark Pellington.

Per garantire il rispetto della normativa anti-Covid e il divertimento in piena sicurezza dei partecipanti, gli eventi sono tutti con PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: per richiedere il proprio posto, è necessario telefonare all’ufficio Cultura del Comune ai numeri 02 94692.458/468. Si accetteranno ogni settimana le prenotazioni per gli eventi dei successivi 15 giorni.

