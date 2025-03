La scorsa settimana, o meglio ancora, lo scorso giovedì, sono stati ricchi di novità per la Biblioteca comunale di Vittuone.

Continuano gli appuntamenti con i "Giovedì in biblioteca" a Vittuone

Nella sede di via Milano 18 ha preso il via la Ludoteca con “Biblioteca in Gioco”, una serie di incontri al giovedì sera, dalle 21 alle 23, per permettere a chi è interessato di socializzare con giochi da tavolo di vario genere. I giochi sono messi a disposizione dal Comune, ma chi volesse farlo può proporre e portare uno o più propri giochi da tavolo. Naturalmente la partecipazione è a titolo gratuito.

Il secondo appuntamento per la Ludoteca di “Biblioteca in Gioco” è fissato per questo giovedì 27 marzo, poi ci saranno gli incontri del 17 e del 24 aprile, nonché quelli del 22 e 29 maggio. Sempre giovedì scorso a Vittuone c’è stata una seconda novità, molto interessante perché si tratta di un’iniziativa che ha pochi precedenti a livello nazionale e non solo.

La biblioteca in stazione a Vittuone

Parliamo di “Biblioteca in Stazione”, che permette ogni giovedì, dalle 17 alle 19, di raggiungere il punto prestito che è stato allestito nella sala di attesa della stazione ferroviaria per prenotare (anche online), ritirare e riconsegnare i libri. L’iniziativa è voluta dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con Fondazione per Leggere Biblioteche Sud Ovest Milano e con i volontari di Binario 8, che portano i libri dalla Biblioteca di via Milano 18 a quella in stazione, e viceversa, ed ha ottenuto l’assenso della Rete Ferroviaria Italiana per la sua validità.

In questo modo potranno accedere agevolmente al vasto patrimonio librario messo a disposizione dalla Fondazione per Leggere Biblioteche Sud Ovest Milano sia i pendolari, sia chi può trovare più comodo raggiungere questa “Biblioteca in Stazione” piuttosto che la sede di via Milano 18.

Un successo per la prima apertura

Giovedì scorso il punto prestito è stato “preso d’assalto” innanzitutto da chi voleva festeggiare l’avvio di questa esperienza, ad iniziare dalla consigliera delegata alla Cultura Anna Papetti, che si è fortemente impegnata per dar vita a questa iniziativa; insieme a lei la sindaca Laura Bonfadini, e l’assessora alla Pubblica Istruzione e alle Politiche Giovanili Francesca Ceriani. Poi Marcello Mazzoleni, presidente di Fondazione per Leggere, Giorgio Bigogno, per tanti anni bibliotecario di Vittuone e ora nel CdA di Fondazione per Leggere, numerosi volontari di Binario 8 e vari cittadini intervenuti per chiedere informazioni. Questo si replica, sempre dalle 17 alle 19, e poi in tutti i giovedì non festivi che verranno.

Per informazioni relative sia alla “Biblioteca in Gioco” che alla “Biblioteca in Stazione”: tel. 02.90319310, biblioteca@comune.vittuone.mi.it Da notare infine che sempre in via Milano 18 a Vittuone, al salone Olof Palme, sabato e domenica scorsi si è tenuto l’ultimo appuntamento di “Marzo Donna 2025”, con la mostra di pittura “Sfumature di donna” per “Donna è Arte”. Sono stati molti i vittuonesi, e non solo, a visitare la bella mostra di pittura, dove era anche possibile vedere alcune allieve del maestro Gionata Alfieri dipingere “dal vivo”.