Consumo di suolo, incontro online di “Abbiategrasso che vorrei”

Sui canali social di “Abbiategrasso che vorrei” mercoledì alle 21 “Amor loci”, dialogo tra Fabiana Tosolini e Paolo Pileri in merito ai valori del suolo

Nuovo appuntamento con la rassegna ideata da “Abbiategrasso che vorrei” dedicata a consumo di suolo e pratiche sostenibili, con un occhio di riguardo in particolare su quanto accade nella Città del Leone. Il ciclo di appuntamenti virtuali, in diretta sulla pagina facebook del gruppo, prosegue infatti mercoledì 14 aprile alle 21 con “Amor loci”, dialogo tra Fabiana Tosolini e Paolo Pileri in merito ai valori del suolo.