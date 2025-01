Consegnati i San Maurini e le borse di studio Matteo Losa

Consegnati i San Maurini e borse di studio a Buscate.

I San Maurini e borse di studio

Anche quest’anno sono state tante le eccellenze cittadine che hanno ricevuto un riconoscimento dal Comune di Buscate.

Insigniti del San Maurino il dottor Massimo Branca, che la scorsa estate è andato in pensione dopo una carriera quarantennale da medico di base a Buscate, Abramo "Bramino" Merlotti, fondatore e titolare del Bar Trattoria Corona insieme alla moglie Angela e promotore del ciclismo a Buscate, sport che egli stesso ha praticato per molti anni, vincendo nel 1956 la sua prima medaglia proprio nel suo paese natio, e il pittore e incisore Gianluigi Calloni, scomparso a dicembre e la cui benemerenza, consegnatagli postuma su suggerimento dell’Associazione 5 Agosto 1991, è stata ritirata dal nipote Giovanni.

Le borse di studio

Poi gli studenti delle scuole secondarie premiati per i risultati ottenuti nello studio durante l’anno scolastico 2023/2024. Per aver concluso la scuola media con una votazione minima di 9 sono stati assegnatari di un premio economico Sara Cavallini, Elisa Ceraolo, Luca Colombo, Mattia Colombo, Alessandro Crippa, Anita Giulia Galantin, Imeraj Aurora, Luca Lezzerini, Gabriele Sola e Letizia Vescovo, così come lo sono stati Elisa Branca e Davide Gandorla, diplomatisi alle scuole superiori con un punteggio minimo di 95/100. Viola Branca, Gabriele Calloni, Filippo Carlomagno, Leonardo Angelo Facco, Alberto Genoni, Giulia Marelli, Lodovico Merlotti, Leonardo Nava, Martina Nava, Chiara Romano, Giulia Romano, Simone Romano e Samuele Vescovo hanno ottenuto l’attestato di merito per aver terminato l’anno scolastico in questione con una media non inferiore all’8, mentre Omar Baqchaoui, Madia Maria Gartojan e Chahd Zouita si sono aggiudicati le borse di studio.

Pochi invece i candidati per la seconda edizione del Premio di Laurea “Matteo Losa”, a cui hanno partecipato solo tre laureati magistrali: Sara Gianella, Christian Fertitta e Daniele Rappo, che con la sua tesi si è aggiudicato i 2mila euro.