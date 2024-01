Consegnati i "San Maurini" ai cittadini "speciali"

Consegnati i "San Maurini", la tradizionale benemerenza del Comune di Buscate.

"San Maurini" ai cittadini "speciali"

Due i San Maurini che sono stati consegnati quest’anno a Buscate. Ieri pomeriggio, domenica 21 gennaio 2024, nella Sala Civica Dottori Angelo e Roberto Lodi, il sindaco Fabio Merlotti e la sua Giunta comunale hanno assegnato il premio "del buon cittadino" a due figure che si sono distinte all’interno della comunità buscatese. I primi a riceverlo sono stati "Gli amici del presepe", che da anni con il loro operato portano avanti la tradizione del presepio tanto cara a noi italiani, allestendo i presepi in piazza San Mauro e nella chiesa omonima, coinvolgendo anche tutti coloro che vogliono dare una mano. Ad essere chiamato tra gli applausi del pubblico è stato poi l’87enne Angelo Fraschina, per tanti anni volontario di Croce Azzurra e dell’ex centro anziani, ora Buscate per il Tempo Libero Aps in cui ha collaborato per 25 anni con la presidente Bianca Pisoni, che lo ha proposto come candidato.

Gli applausi

I premiati hanno ricevuto gli applausi del pubblico presente, che ha voluto così dimostrare tutta la propria gratitudine per quanto fatto da questi cittadini.