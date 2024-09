Consegnate le benemerenze ai cittadini "speciali"

Consegnate le benemerenze dal Comune di Canegrate.

Consegnate le benemerenze

Benemerenze per i cittadini che si sono distinti particolarmente a favore del loro paese. E' quanto si è vissuto la sera di ieri, domenica 15 settembre 2024, a Canegrate, in Piazza Matteotti. Tre i cittadini benemeriti: l'imprenditore Giulio Cozzi, Galdino Marrari storico ex sindaco ed esponente dell'Anpi e Ambrogio Castiglioni attivissimo nel volontariato. Tutto accompagnato dalle note del Corpo musicale cittadino.

Le motivazioni

I riconoscimenti sono stati consegnati dal sindaco Matteo Modica, dal capogruppo di minoranza Matteo Matteucci e dal consigliere comunale di maggioranza Isotta Ventura. Giulio Cozzi ha ricevuto la benemerenza quale "imprenditore lungimirante e di successo, che ha dato vita a una solida e importante azienda sul territorio canegratese, fonte di notorietà e prestigio per Canegrate oltre che certo sbocco occupazionale per tanti cittadini"";

Galdino Marrari (alla memoria, col riconoscimento ritirato dai figli Daniela e Maurizio), "per aver lasciato testimonianza di autorevole, stimato ed appassionato servitore delle istituzioni e della comunità, oltre che solido e affettuoso riferimento per i giovani cittadini che ha formato"; Ambrogio Castiglioni "per l'impegno costante e disinteressato mai fatto mancare ad associazioni e istituzioni canegratesi, perseguendo il fine di promuovere la solidarietà e lo sviluppo sociale della comunità".