Concorso pianistico “Città di Albenga”: secondo posto per Alberto Girotti FOTO e VIDEO

Concorso pianistico “Città di Albenga”

Ottima esecuzione e ottimo piazzamento. Stiamo parlando di Alberto Girotti, 11 anni, di Nerviano, giovane pianista della scuola Primo piano di Canegrate, che si è classificato al secondo posto nella categoria C al 33esimo Concorso pianistico internazionale “Città di Albenga”. Il prestigioso Concorso ligure, che premia ogni anno giovani pianisti provenienti da tutto il mondo, si è svolto quest’anno in modalità on line. La giuria ha visionato i video di centinaia di bimbi e ragazzi , per poi stilare la classifica definitiva.

Alberto ha iniziato con i corsi Yamaha a 4 anni e attualmente frequenta il corso di composizione e studia pianoforte con l’insegnante Cristina Venturini.

La gavotta di Bach dalla suite francese , il 1^ tempo della sonata “La caccia” di Clementi e il terzo tempo della sonatina di Kaciaturian hanno messo in evidenza le qualità tecniche ed interpretative del giovane pianista che , insieme all’insegnante, è molto soddisfatto del risultato e si prepara a nuove avventure musicali nei prossimi mesi.

