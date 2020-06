Concorso letterario dell’Anpi “Inchiostro e memoria”

Concorso letterario dell’Anpi di Rescaldina “Inchiostro e memoria”. A causa del protrarsi dell’attuale emergenza sanitaria, la direzione del concorso ha deciso di prorogare a martedì 30 giugno la data di scadenza di presentazione delle opere.

Concorso letterario “Inchiostro e memoria”

L’Anpi di Rescaldina, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Rescaldina, indice il sesto concorso letterario nazionale di narrativa e poesia “Inchiostro e memoria”.

A causa del protrarsi dell’attuale emergenza sanitaria, la direzione del concorso ha deciso di prorogare a martedì la data di scadenza della presentazione delle opere.

Il concorso, ispirato ai valori di giustizia, libertà, solidarietà, pace, amicizia, condivisione e diritti umani, si divide in due sezioni: racconto (massimo 7500 battute) e poesia (massimo 40 versi).

La quota di partecipazione è di 10 euro, per gli under 16 è gratuita; gli interessati possono trovare il bando del concorso e il regolamento sulla pagina Facebook Anpi Rescaldina e sul sito www.concorsiletterari.net.

La cerimonia di premiazione, compatibilmente con le decisioni delle autorità competenti, si terrà verso la fine di settembre.

