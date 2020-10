Concorso di pittura “Premio città di Rescaldina”: ecco i vincitori FOTO

Concorso di pittura “Premio città di Rescaldina”: ecco i vincitori. La premiazione dell’evento, organizzato dall’associazione ResArte, si è svolta domenica 25 ottobre a porte chiuse nella sala conferenze di Villa Rusconi.

Concorso di pittura “Premio città di Rescaldina”: ecco i vincitori

Dal 23 al 25 ottobre si è svolto a Villa Rusconi il 14esimo concorso di pittura “Premio Città di Rescaldina”, con la partecipazione di 45 espositori.

La valutazione dei lavori è stata sottoposta al giudizio di due distinte giurie; la prima è formata da un gruppo di esperti: Valeria Clementi, Jessica Egitto, Rosa Munizza, Sabrina Stefanoni, Gian Luigi Rossetti, rappresentante della Pro loco di Rescaldina e Massimo Giani, presidente di ResArte, responsabile organizzativo e segretario senza diritto di voto. La seconda giuria è costituita dai visitatori che hanno espresso con il voto le preferenze tra le opere.

Domenica 25 ottobre, alle 18 nella sala conferenze di Villa Rusconi, si è svolta la cerimonia di premiazione a porte chiuse a causa delle disposizioni sanitarie. Presenti i 12 artisti premiati, l’assessore alla Cultura Elena Gasparri, Rossetti, Giani e Stefanoni.

“Quest’ultima edizione ha inevitabilmente risentito dell’emergenza sanitaria che sta drammaticamente segnando l’attuale periodo e che ne ha limitato in parte lo svolgimento per mantenere i requisiti di sicurezza richiesti, ma nonostante ciò ha mantenuto il suo interesse verso gli artisti che ci hanno onorato con la loro partecipazione e soprattutto del pubblico che ha confermato la sua presenza visitando numeroso l’esposizione in qualità di votanti – commenta il presidente di ResArte Giani – In ultimo un personale ringraziamento ai soci ResArte per il lavoro svolto, a Luigi Borgognoni per la realizzazione degli omaggi floreali offerti, a Pro loco per la collaborazione nella parte promotrice, gestione economica, trasporto materiali, nelle persone di Gian Luigi Rossetti, Daniele Mocchetti, Gian Carlo Legnani, ai membri della giuria, all’assessorato e Ufficio cultura, alla biblioteca comunale quale punto di raccolta opere, oltre a chi con la sua presenza ha contribuito alla riuscita della manifestazione”.

I vincitori della giuria

1° premio sia per giuria che per visitatori: targa e 350 euro a Daniela Fadin con l’opera numero 8 dal titolo “Verso l’infinito”. Motivazione: “Per la tecnica e tema. L’artista dimostra indubbia padronanza nella tecnica grafica e uso del colore uniti in un felice abbinamento compositivo. Nella raffigurazione del soggetto naturalistico si può intuire una rappresentazione paradigmatica della lotta per la vita, piccoli esseri che abbandonano le sicure acque che li hanno visti nascere per affrontare l’immensità del mare in un percorso di destino che accomuna tutti i viventi, noi compresi”.

2° premio: targa e 300 euro a Mario Tettamanti con l’opera numero 42 dal titolo “Il professionista”. Motivazione: “Per il soggetto e tecnica cromatica. La figura umana emerge con atteggiamento deciso a sottolineare la concentrazione necessaria ad affrontare una gara. Apprezzabile l’uso di tonalità chiare e scure che descrivono il soggetto senza indulgere in tratti troppo definiti mantenendo una morbidezza che nulla sottrae alla sua espressività e incisiva nitidezza”.

3° premio: targa e 250 euro a Liliana Fumagalli con l’opera numero 45 dal titolo “Fermando l’attimo”. Motivazione: “Per l’espressività del soggetto proposto. Lo stile realistico e particolareggiato trasmette sensazione dell’emozione data al soggetto raffigurato nell’intento di catturare con la fotocamera l’attimo racchiuso in uno scatto. L’autrice probabilmente vuole realizzare così un moto circolare e speculare tra il dipinto e chi l’osserva, affrontando il paradosso di chi sia veramente il reale spettatore”. All’opera è stata assegnata la targa messa a disposizione da Pro loco con la seguente motivazione: “Per la tecnica realistica di esecuzione del tema proposto, dove il soggetto raffigurato nell’azione di bloccare l’attimo con l’obiettivo fotografico ottiene l’effetto di rendere l’osservatore inconsapevole parte dell’opera”.

4° premio e segnalato dai visitatori: targa e 200 euro ad Angelo Augelli con l’opera numero 36 dal titolo “Movimento in città – Milano”.

5° premio giuria e 4° premio visitatori: targa e 150 euro a Marta Cicardi con l’opera numero 14 dal titolo “Segni”.

Opere segnalate dalla giuria: “Anche gli animali provano sentimenti” di Roberto Baldo; “Moran” di Angelo Ariti; “Solitudine” di Emanuela Malinverno.

I vincitori dei visitatori

La giuria dei visitatori con 180 persone votanti e 666 preferenze valide assegnate ha decretato la seguente classifica:

1° classificata con 50 voti: assegnata targa e 250 euro all’opera numero 8 “Verso l’infinito” di Daniela Fadin.

2° classificato con 44 voti: assegnata targa all’opera numero 26 “Blue Friend” di Giulio Battioli.

3° classificato con 43 voti: assegnata targa all’opera numero 4 “Lei per lui” di Luigi Borgognoni.

4° classificata con 33 voti: assegnata targa all’opera numero 14 “Segni” di Marta Cicardi.

5° classificata con 30 voti: assegnata targa all’opera numero 35 “Silenziosa carezza” di Angela Esposito.

Opere segnalate dai visitatori: “Il tempo” di Antonietta Russo; “Il falco” di Giovanni Simeoni; “Movimento in città-Milano” di Angelo Augelli.

LE FOTO:

TORNA ALLA HOME