Concorsi letterari a Pregnana

C’è tempo sino al prossimo 20 giugno per partecipare ai concorsi letterari per giovani indetti dall’assessorato alla Cultura del Comune di Pregnana.

Concorsi letterari

Due proposte rivolte a due differenti fasce d’età per stimolare la produzione culturale e permettere a giovani e giovanissimi di offrire un pubblico ai propri scritti.

Diritti e rovesci

I concorsi avranno come titolo «Diritti e rovesci».

Uno, predisposto in collaborazione con la Commissione Biblioteca, è rivolto ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni e deve consistere «in un breve componimento poetico sul tema dei diritti e dei doveri, rispetto delle regole di convivenza civile e partecipazione attiva alla vita della comunità, anche con riferimento alla situazione determinata in questo periodo dall’emergenza sanitaria».

Il secondo bando è rivolto invece ai ragazzi dai 15 ai 25 anni, e rientra nel Progetto «A.R.T. – Arte Rete Territorio», Bando Regionale «La Lombardia è dei giovani», col tema «Regole e diritti, pensieri e immagini, del passato, di un presente inaspettato e di un prossimo futuro, da riscrivere e riprogettare, per vivere la comunità in modo nuovo».