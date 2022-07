"Concerto tra le robinie" in aiuto dei profughi ucraini

"Concerto tra le robinie" con l'associazione culturale "La Zuppiera" di San Vittore Olona.

"Concerto tra le robinie" per gli ucraini

Tutto pronto a San Vittore Olona per il tradizionale "Concerto tra le robinie", appuntamento musicale annuale proposto dall'associazione culturale "La Zuppiera", referente locale di Emergency. L'evento, giunto alla sua 25esima edizione, si svolgerà questa sera, sabato 9 luglio 2022, alle 21, nella Chiesetta di santo Stefano di via Fornasone. A esibirsi saranno gli "A testa in giù" con Carmine Finizio alla voce e tastiere, Carlo Cilibrasi alle percussioni, Frank Castello alla chitarra, Pietro Chisesi alla batteria e Daniele Radice al basso e proporranno un omaggio a Pino Daniele.

La solidarietà

Come sempre, l'evento, che ha il patrocinio del Comune, tenderà la mano a chi ha bisogno: la serata sarà a favore di Emergency con i fondi raccolti che saranno a sostegno del progetto del Poytrak che si trova a Balti, in Moldavia, vicino al confine con l'Ucraina per offrire cure gratuite, farmaci e sostegno psicologico ai profughi. L'ingresso è libero.