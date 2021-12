"Concerto di Natale" con l'Orchestra da camera città di Legnano

San Vittore Olona

Tutto pronto per la serata in musica per la festa dell'Immacolata

"Concerto di Natale" a San Vittore Olona: protagonista l'Orchestra da camera città di Legnano.

"Concerto di Natale" dell'8 dicembre

Tutto pronto a San Vittore Olona per il "Concerto di Natale" in programma la sera di domani, mercoledì 8 dicembre 2021, Festa dell'Immacolata, in chiesa parrocchiale. Organizza l'assessorato alla Cultura. A esibirsi sarà nientemeno che l'Orchestra da camera città di Legnano. La serata prenderà il via alle 20.45. L'ingresso è libero, consentito solo alle persone con Green pass rafforzato. Prenotazioni allo 0331.488980/981/922 oppure scrivendo a biblioteca.sanvittore@csbno.net oppure a.bassini@sanvittoreolona.org

La presentazione

"Siamo particolarmente felici di poter offrire alla nostra cittadina il tradizionale concerto di Natale eseguito quest’anno dall’Orchestra da Camera Città di Legnano, Franz Joseph Haydn, diretta dal Maestro Daniele Balleello - annuncia il sindaco e assessore alla Cultura Daniela Rossi - Davvero una occasione particolare e unica, un evento atteso di musica natalizia ma non solo che conferma il desiderio di ripartire tutti insieme e di ricominciare a sperimentare qualcosa di bello e di emozionante. Il programma, con musiche di Antonio Vivaldi, Arcangelo Corelli, Johann Sebastian Bach, Serghej Rachmaninoff, Ennio Morricone, Claudio Balletti, ci coinvolgerà in una delle esperienze del tempo d’Avvento: : la gioiosa speranza. Un sincero ringraziamento al parroco don Marco Longoni per la grande disponibilità".