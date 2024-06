Comune e banda, rinnovata l'amicizia

Comune e banda, riconfermata la convenzione a Turbigo.

Una bellissima notizia per tutta la comunità di Turbigo: il sindaco Fabrizio Allevi ha infatti annunciato che la banda "La Cittadina" ha rinnovato la propria convenzione proprio con il Comune.

"Con grande piacere e felicità annuncio che insieme al direttore Alessandro Tanzini abbiamo sottoscritto la convenzione con la nostra banda fino al 31 dicembre 2026 - afferma Allevi - Il corpo bandistico è un patrimonio del nostra paese, non ha fini di lucro e persegue lo scopo di insegnare gratuitamente, diffondere e promuovere, coinvolgendo fasce di età diverse la cultura della musica. I rapporti tra di noi sono sempre stati contraddistinti da una proficua attività di collaborazione, nel comune intento di incentivare la pratica musicale e valorizzare nel contempo il patrimonio culturale e sociale rappresentato da detta attività. La Banda assicura da sempre la propria presenza in occasione di ricorrenze istituzionali, ricreative ed in tutte le iniziative che valorizzano le tradizioni turbighesi".