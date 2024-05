"Civil week": tutto pronto per l'evento per famiglie, associazioni e Costituzione

"Civil week" fa tappa a Cerro Maggiore con un pomeriggio dedicato a famiglie, associazioni e Costituzione.

"Civil week", la nuova edizione

"Civil week" torna a fare tappa a Cerro Maggiore. L'appuntamento è per domani, sabato 11 maggio 2024, nel Chiostro solidale (ex convento dei Frati Cappuccini) per una grande festa per conoscere le esperienze di solidarietà per le famiglie che rendono viva la Costituzione italiana.

Dalle 16 ci saranno gli stand di associazioni di volontariato e solidarietà familiare, poi grande Gioco dell'oca della Costituzione preparato dai ragazzi e laboratori creativi, truccabimbi e altro ancora, vi saranno racconti sulla Costituzione vissuta nella solidarietà e spettacolo di ironia e pura follia con il clown Gemy e, dalle 18.45, apericena preparata dalle famiglie.

I promotori

L’evento, che ha il patrocinio del Comune di Cerro, è organizzato da Una casa per Pollicino, Chiostro solidale, Gruppo scout Legnano 1, Caritas, Decanato di Legnano, Acli, Comitato accoglienza bambini di Chernobyl, San Vincenzo, Affidiamoci, Il quadrifoglio, Anpi Cerro, Cielo e terra, cooperativa Intrecci, Albatros, Rete progetto 300+1 e volontari ospedale Legnano e Cup solidale.