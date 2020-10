“Città di Rescaldina”: premiati i vincitori del concorso letterario FOTO

“Città di Rescaldina”: premiati i vincitori del concorso letterario durante la cerimonia che si è svolta domenica 18 ottobre nell’auditorium del paese. Quest’anno è stato assegnato un premio fuori concorso a una scuola.

“Città di Rescaldina”: ecco i vincitori

Molto sentita la cerimonia di premiazione del concorso letterario nazionale di poesia e narrativa “Città di Rescaldina“, giunto ormai alla IX edizione, che si è svolta domenica 18 ottobre nell’auditorium del paese.

A rompere il ghiaccio la padrona di casa, Rosy Gallace, presidente e organizzatrice del premio: “Ringrazio l’Amministrazione di Rescaldina, l’assessore alla Cultura Elena Gasparri, il Centro studi e produzioni musicali ‘Musica 2000’, diretto dal maestro Davide Di Palma, per aver patrocinato l’evento. È un anno particolare, ma non potevamo non svolgere la premiazione con gli autori, perché questo è un momento di condivisione, in cui possiamo apprezzare le opere di tutti. La IX edizione ha visto la partecipazione di tanti nuovi scrittori, che hanno toccato temi diversi: gli affetti, l’immigrazione, la violenza sulle donne, le guerre, la pandemia”.

Anche l’assessore Gasparri ha lanciato un messaggio importante: “Grazie a Rosy per la passione con cui organizza questo concorso, che è diventato a tutti gli effetti una tradizione per il paese. La scrittura è un mezzo potentissimo che permette di far emergere l’universo dentro ciascuno di noi ed è bello oggi poter condividere tutte queste emozioni. Come un fiume raggiunge il mare superando gli ostacoli, anche noi dobbiamo trovare nuove forme per continuare a promuovere la cultura, la bellezza e l’espressione artistica, capaci di offrire un sollievo in questo periodo così complesso“. Concorde anche il maestro Di Palma, secondo cui “la cultura è l’elemento principale che ci può salvare, la luce in fondo al tunnel”.

A valutare le opere dei partecipanti, declamate magistralmente dall’attore Giorgio Orsini, è stata la giuria composta dal presidente Fabiano Braccini, poeta, scrittore e operatore culturale, Cinzia Dellavedova, psicologa, Davide Di Palma, docente, compositore e direttore di Musica 2000, nonché maestro del coro Santa Cecilia di Rescaldina, Elena Gasparri, assessore alla Cultura, Erika Innocenti, giornalista di Settegiorni, Roberto Trucco, dirigente scolastico, Ornella Venturini, dirigente scolastico e Roberto Garavaglia, videomaker.

Sezione poesia in lingua italiana a tema libero

1° classificato: “Tu vivi ancora”, Rita Muscardin, Savona.

2° classificato: “Tornerò a cercarti tra le foglie”, Vittorio Di Ruocco, Pontecagnano, SA.

3° classificato: “I giorni di Collegno e Grugliasco”, Flavio Provini, Milano.

Menzione speciale: “I giorni che segno”, Stefano Peressini, Carrara.

Premio critica: “Finis terrae”, Paola Meroni, Rovello Porro, CO.

Premio speciale Musica 2000: “Il filo del poeta”, Antonella Astolfo, Leonforte, EN.

Premio Alessandro Manzoni: “Malinconia”, Maria Grazia Loda, Coccaglio, BS.

Sezione poesia in lingua italiana a tema “I luoghi d’infanzia”

1° classificato: “Frammenti di una domenica”, Elisabetta Liberatore, Pratola Peligna, AQ.

2° classificato: “L’ombra del tramonto”, Giuseppe Aprile, Cuneo.

3° classificato: “Lettera a mio padre”, Giovanni Bottaro, Pisa.

3° ex aequo: “La casa… antica”, Attilio Rossi, Carmagnola, TO.

Menzione speciale: “Immagini di un vespero d’infanzia”, Enrico Parravicini, Varese.

Sezione poesie in dialetto

1° classificato: “Cantaa le languane”, Nerina Poggese, Cerro Veronese, VR.

2° classificato: “A me ultima puesia”, Alessio Baroffio, Rescaldina, MI.

3° classificato: “Subra su mare de s’eternu”, Stefano Baldinu, San Pietro in Casale, BO.

Premio giuria: “Antnaleja”, Luigi Lorenzo Vaira, Sommariva del Bosco, CN.

Menzione speciale: “La barbona”, Armando Betozzi, Roma.

Sezione narrativa racconto breve

1° classificato: “Un’equazione al cuore”, Gabriele Andreani, Pesaro.

2° classificato: “Lettera di un bambino dal mare”, Rita Muscardin, Savona.

3° classificato: “Una bambina speciale”, Maria Teresa Montanaro, Canelli, AT.

Menzione speciale: “Falco”, Dario Mastracchio, Arta Terme, UD.

Premio autore residente a Rescaldina: “Una rosa gialla”, Elena Gibellini, Rescaldina, MI.

Sezione videopoesia

1° classificato: “Voltarsi indietro”, Stefano Caranti, Santa Maria Maddalena, RO.

2° classificato: “Qui ti ho amato”, Nunzio Buono, Casorate Primo, PV.

3° classificato: “Più del mare”, Caterina Silvia Fiore, Garbagnate Milanese, MI.

3° ex aequo: “Il mondo a un metro”, Flavio Provini, Milano.

Menzione speciale: “Respira la vita”, Cristiano Neri, Bologna.

Sezione giovani

1° classificato: “Il tempo che sfugge”, Melissa Storchi, Bibbiano, RE.

2° classificato: “Notte d’inverno”, Matteo Angela Lauria, Susa, TO.

3° classificato: “Al campo”, Riccardo Cantoni, Mede, PV.

Premio speciale fuori concorso

Assegnato alla classe III M del liceo scientifico “B. Rosetti” di San Benedetto del Tronto, per aver prodotto un video su “I promessi sposi” registrato dagli studenti durante il periodo del lockdown.

LE FOTO:

TORNA ALLA HOME