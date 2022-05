Cinque mesi di iniziative e letture con la biblioteca

Gli appuntamenti

La programmazione della biblioteca di Legnano andrà avanti da maggio fino al prossimo settembre.

Una programmazione lunga sei mesi

Con l’ultimo sabato di aprile, che ha registrato il successo di un’iniziativa inedita come i “Libri viventi” e la solita massiccia presenza di pubblico per l’incontro di invito alla lettura tenuto da Roberto Ferdani, ha preso il via la stagione “en plein air” della biblioteca civica “Augusto Marinoni”, una stagione che, per la prima volta, presenta una fitta programmazione strutturata sino al mese di settembre compreso.

«Bibliocomunità è l’espressione che abbiamo voluto utilizzare per presentare il nuovo corso della biblioteca, perché le proposte che danno forma a un calendario molto ricco sono indirizzate a tutte le fasce d’età e puntano a favorire l’integrazione tout court, tanto fra le generazioni come fra le diverse culture di cui è ricca la nostra città - spiega l’assessore alla Qualità della vita Guido Bragato - È una svolta per cui bisogna dare merito all’impegno e alla professionalità del personale della nostra struttura, che ha saputo anche mettersi in gioco direttamente, per esempio guidando per la prima volta i gruppi di lettura. Nel lavoro di valorizzazione dei luoghi della cultura che stiamo portando avanti la nostra biblioteca, che può contare per lo svolgimento delle iniziative su uno splendido giardino, rappresenta un punto fondamentale per sperimentare e condividere nuove proposte. E la risposta della cittadinanza alle prime novità presentate, il ciclo di letture “Favole del mondo” (letture animate nel segno dell’integrazione multiculturale), il Christmas book party a Natale e i Libri viventi sabato scorso ci ha, in questo senso, confortato e convinto a proseguire».

Le iniziative del mese di maggio

Per limitarsi alle iniziative più ravvicinate del programma maggio-giugno della “Marinoni” da ricordare, sabato 7 maggio, il laboratorio di lettura in lingua inglese per i bambini dai 5 ai 10 anni; dal 9 al 14 maggio ZERO, prima edizione del festival dei libri per ragazzi delle scuole medie; dal 17 maggio “Nati per leggere”, il programma nazionale di promozione della lettura rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare; il 19 maggio “Nonni, mi leggete un libro?”, letture a cura di nonni organizzate in collaborazione con Auser territoriale Ticino Olona, per cui sono già pervenute le candidature di trenta volontari. Al lavoro di programmazione degli appuntamenti in biblioteca va in parallelo un’attività di presentazione della stessa all’esterno, che punta, in primo luogo, sulla popolazione in età scolare.

Ed è proprio sui lettori in erba che la “Marinoni” ha conquistato il primato nel 2021 fra le biblioteche del CSBNO per nuovi utenti iscritti (mentre è quarta per utenti attivi con 3mila 147 a oggi): su un totale di 567 nuovi tesserati, infatti, 282 sono nella fascia 6 – 10 anni, un numero di utenti acquisiti che stacca la seconda fascia (31 – 40) con 52. Per informazioni e iscrizioni agli eventi in programma: 0331 547370, biblioteca.legnano@csbno.net , cultura.legnano.org