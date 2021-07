Cinquant'anni del parco Robinson festeggiati con un poker di appuntamenti musicali e per bambini.

Sarà il Vittorio Vaccaro quintet ad aprire l’8 luglio alle 21 “I giovedì del Robinson”, il poker di appuntamenti (musicali e per bambini) nello spazio verde di via Girardi nel quartiere Canazza che coprirà tutto il mese.

Da Conte a Endrigo, da Tenco a Modugno, da Buscaglione a Natalino Otto, “Le più belle canzoni di sempre” è un progetto musicale che, attraverso i cantautori e i migliori interpreti della scena musicale italiana, dagli anni Quaranta ai Settanta, fa compiere un viaggio a ritroso in un’Italia innamorata del bel canto e della bellezza della vita. Rilette in una leggera chiave jazz, si susseguiranno canzoni come “Musetto” di Modugno, “Io che amo solo te” di Endrigo, “Senza fine” di Ornella Vanoni e “Ho capito che ti amo” di Tenco. La rassegna “I Giovedì del Robinson” sono organizzati dal Comune di Legnano nell’ambito delle azioni previste dal progetto di welfare metropolitano e rigenerazione urbana “Integration-machine” con la collaborazione della cooperativa Età Insieme, che si avvale della consulenza artistica di Circolo Spettacoli.

Sul palco saliranno: Vittorio Vaccaro (voce), Paolo Cerri (chitarra), Gianluca Bassi (pianoforte), Mauro Rosestolato (contrabbasso) e Mario Malta (batteria).

Le parole dell'assessore Bragato

«La nostra amministrazione vuole affermare la centralità delle periferie in tutti gli ambiti, quindi anche in quello culturale e ricreativo –sottolinea l’assessore alla Cultura Guido Bragato - “I Giovedì del Robinson”, anche se giunti soltanto alla terza edizione, si sono radicati bene nel quartiere Canazza incontrando sempre una risposta di pubblico soddisfacente negli anni precedenti. Da qui la nostra decisione di continuare questa giovane tradizione anche per ricordare l’anniversario della creazione di questo spazio verde per cui l’anno scorso non si è riusciti a celebrare, come si sarebbe dovuto, il cinquantesimo».

Gli altri appuntamenti dei “Giovedì del Robinson” sono:

15 luglio – “La Milano di Enzo Jannacci” – omaggio in jazz alle canzoni del grande cantautore milanese

22 luglio – “Zitto, zitto” – spettacolo di acrobatica e clownerie di e con Claudio Cremonesi per bambini

29 luglio – “Perché un fagiano vola e un foggiano no?” – spettacolo di cabaret di Urbano Moffa con intermezzi di musica comica di Marcello Calcagnile per i bambini

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 21.

L’ingresso è gratuito, la prenotazione consigliata ma non obbligatoria a spazioincontrocanazza@etainsieme.org o via cellulare al 3484020646. Sarà garantito il rispetto delle norme sul distanziamento anti covid-19.