Cinemadamare torna a Canegrate FOTO

Cinemadamare torna a Canegrate dal 18 al 20 settembre. Workshop, incontri, proiezioni serali in piazza e poi… colpo di scena finale con il Festival di Cannes-Grate.

Cinemadamare torna a Canegrate

Anche quest’anno Canegrate diventerà, dal 18 al 20 settembre, un set cinematografico internazionale grazie al ritorno di Cinemadamare, il più grande raduno itinerante per studenti di cinema al mondo.

Ieri, venerdì 18, dopo il production meeting al circolo Bell’Unione, c’è stata la cerimonia di consegna dei ciak alla presenza del sindaco Roberto Colombo e del direttore di Cinemadamare Franco Rina. Inoltre, si è svolto un workshop di recitazione a cura di José Quintana, professore internazionale di recitazione specializzato in Pantoteatro. La sera, in piazza Matteotti, è stata presentata la prima clip che racconta il viaggio da Varazze a Canegrate del gruppo; poi, grazie all’immancabile macchina dei sogni, protagonista degli appuntamenti con Cinegrate, è stato proiettato il film “Vita di Pi”.

“Siamo qui per confermare la nostra presenza e ricordare che Cinemadamare ha un grande radicamento in questa città grazie all’accoglienza dell’Amministrazione comunale e della gente che ci ha sempre aiutati a fare i film” ha affermato Rina. Entusiasmo anche dal primo cittadino: “È un anno particolare, però abbiamo voluto mantenere questa tradizione di Cinemadamare perché siamo sicuri che l’anno che verrà sarà diverso, positivo e porterà tutte le soddisfazioni dei 365 giorni passati. Questo è un passaggio per preparare l’avventura del 2021, che vedrà la partecipazione anche dei cittadini e di tutte le associazioni che tanto danno al paese; è un investimento per il futuro e anche un modo per guardare avanti, fiduciosi che andrà tutto bene“.

Il programma

Sabato, alle 20.45 in piazza Matteotti, ci sarà la proiezione del corto “I Sognatori” realizzato da Simone Vacca (Team Cinemadamare) e, alle 21.15, la proiezione del film Hugo Cabret di Martin Scorsese.

Gran finale domenica con la proiezione, alle 20.30 in piazza Matteotti, delle clip realizzate dallo staff Cinemadamare riguardanti Canegrate e, a seguire, la proiezione e la premiazione dei corti realizzati a Canegrate. L’evento si conclude con Cannes-Grate: i cittadini potranno votare il miglior corto prodotto nella stagione 2020 di Cinemadamare in tutta Italia.

LE FOTO:

TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE