Cinema e teatro a distanza col “Nuovo”

Settimana santa col cinenateatroNuovo. Oltre a TiRaccontoUnLibro e TiRaccontoUnLibroJunior online, (tre spettacoli a settimana di cui uno dedicato ai bambini), disponibili nuovi filoni. Sono quattro i filoni da cui attingere: “Ti racconto un Libro “, “Cinema dal Divano e Consigli di Visione”, “Eventi Online” e “Pillole di cinema”. Più un link speciale “Racconti in tempo di Peste” (compagnia Corrado D’Elia con Teatro Pubblico Ligure), più il cartellone condiviso con le Sale di Comunità sorelle della Diocesi di Milano.

Ed ecco “Ti Racconto La Bibbia” : La storia di Abramo e La storia di Ruth firmati Ariel. Ad inaugurare la programmazione “Santa”, un bellissimo monologo di teatro: “Giobbe”, con Roberto Anglisani. “Molti lo hanno visto da noi in sala lo scorso anno per i teatri del Sacro, apprezzandolo moltissimo. Una buona occasione per riviverlo, rimeditarlo, e sorridere insieme; poiché la storia di Giobbe è la storia di un uomo semplice, come recita il sottotitolo dello spettacolo”. Si tratta di un appuntamento in streaming dal cinema San Giuseppe di Brugherio lunedì 6 aprile alle 21, nell’ambito della rete creata con Acec. L’obiettivo viene illustrato dal direttore Alberto Baroni:

“L’occasione ci ha naturalmente portati a ragionare insieme, agire in accordo ed a condividere iniziative, contenuti e canali. In definitiva, ciò che proponiamo al nostro pubblico è uno spirito di comunità, che ci aiuta a superare i momenti difficili, fa scattare le virtù di vicinanza e solidarietà, la condivisione delle energie migliori. Se il virus ci allontana fisicamente, il nostro cuore ed i nostri valori umani e spirituali ci portano a cercare e riconoscere il nostro prossimo. In fondo è ciò che speriamo rimanga quando avremo sconfitto questa malattia e torneremo alla quotidianità sociale: perché questa prova ci renda migliori e più attenti al nostro Prossimo ed al valore che Egli ha per le nostre vite. Da solo nessuno si salva e da soli la vita è più triste”. Per il cartellone delle proposte condivise Acec : www.chiesadimilano.it – Facebook: ACEC Milano.

Parla il direttore

Il direttore Alberto Baroni spiega l’impegno messo in campo:

“Stiamo facendo uno sforzo per stare quanto più possibile vicino al nostro pubblico in questo momento critico, che può diventare anche una opportunità. Insieme ai nostri volontari ed amici professionisti di cinema o teatro collaboratori, insieme a tutta la comunità della Diocesi di Milano (attraverso ACEC), cerchiamo di dare spunti e contenuti facilmente fruibili, di qualità e senso morale (pur nella leggerezza), e dedicati ad ogni età, per le persone magari sole in casa e per le famiglie”.

Iniziativa interattiva

Il Nuovo inaugura un’iniziativa:

"Inviateci un breve video di presentazione del vostro "suggerimento" (facilmente confezionabile con uno smartphone) con indicazione del sito ove reperire e vedere il film: info@teatronuovo.com oppure attraverso i nostri canali social e la pagina Facebook cinemateatroNuovo o la Community CTN: AMICI DI CTN MAGENTA : li vaglieremo e quelli rispondenti ai criteri CTN li pubblicheremo in sezione e sui nostri social".