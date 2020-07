Cinegrate: è la proposta originale e rivoluzionaria del Comune per l’estate. Tre gli ingredienti alla base: cultura, socializzazione, valorizzazione del territorio. Il primo evento si svolgerà domani, sabato 11 luglio 2020, in piazza Unità d’Italia, alle 21.15. L’estate canegratese culminerà, dal 17 al 20 settembre, con l’edizione 2020 di Cinemadamare.

Cinegrate: è la proposta del Comune per l’estate

Chiacchiere in compagnia e proiezioni a sorpresa ogni settimana in un luogo diverso del paese. A spiegare il progetto Cinegrate è proprio l’Amministrazione: “Il gruppo organizzatore ‘Cinemadamare a Canegrate’, già motore dell’edizione locale di Cinemadamare 2019, che alla fine di agosto attirò per le nostre vie alcune migliaia di persone, questa volta ha scelto di creare un contenitore all’insegna della curiosità e della sorpresa.

Ogni settimana, fino alla fine di agosto, verrà toccata una zona differente di Canegrate, nell’intento di ristabilire e vivacizzare i rapporti sociali, messi a dura prova dall’emergenza sanitaria, dando un tocco d’allegria e partecipazione ai mesi estivi. Da qui il singolare slogan che attraversa le iniziative: scendi giù!

Gli organizzatori comunicheranno di volta in volta le location a pochi giorni dai singoli eventi, puntando moltissimo sul fattore suspense nell’intento di coinvolgere i cittadini, chiamati anche a interagire attivamente con alcune proposte di proiezioni. Maggiori particolari sull’evento di domani si possono trovare sulla pagina Facebook del nostro Comune, dove compaiono anche informazioni inusuali e bizzarre, in sintonia con lo spirito creativo del progetto, che si autodefinisce Cinegrate.

La scelta di partire da piazza Unità d’Italia non è casuale: già teatro di momenti culturali importanti, questa piazza è idealmente (e non solo) un’espansione della sala della biblioteca che vi si affaccia. Uno degli obiettivi del nostro Comune è infatti rilanciare le attività della biblioteca, penalizzate negli ultimi mesi.

Sono in cantiere altre iniziative simili, a sfondo musicale e letterario, delle quali sarete presto informati. L’estate canegratese culminerà, dal 17 al 20 settembre, con l’edizione 2020 di Cinemadamare”.

TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE