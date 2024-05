Cineforum, arte e aperitivo solidale per salvare la popolazione di Gaza

In auto alla popolazione di Gaza in Palestina ecco l'evento al Centro sociale Pertini di Legnano con cineforum, arte e aperitivo solidale.

L'aiuto a Gaza da Legnano

Un film e opere d'arte per aiutare la popolazione palestinese colpita dall’attacco israeliano. Tutto pronto per l'evento "Cineforum Ciak Mazzafame!" in programma domenica 12 maggio 2024, alle 17, al Centro sociale Pertini di via Dei Salici a Legnano. Per l'occasione si potrà assistere alla proiezione del film "Erasmus in Gaza", film documentario realizzato nel 2021 dalla giornalista di inchiesta Chiara Avesani con il filmaker Matteo Delbò: vincitori del Premio David di Donatello per il miglior cortometraggio, narra la storia di Riccardo Corradini, giovane rovetano, primo studente al mondo a partecipare al programma Erasmus nella Striscia di Gaza, "un contesto che da decenni, e oggi più che mai, ci interroga sul tema della pace come diritto universale" ricordano gli organizzatori.

L’evento, promosso dal Comitato Laboratorio di Quartiere Mazzafame, con l'adesione di altre associazioni della Casa del volontariato e il Centro sociale Pertini, con il patrocinio del Comune, vedrà dalle 16 "L'al", l'arte libera, esposizione di opere offerte da artisti che vogliono dare il proprio contributo in aiuto al popolo palestinese col ricavato che verrà devoluto per sostenere le famiglie di Gaza a Rafah. Alle 19 aperitivo palestinese (con sottoscrizione, prenotazione obbligatoria al 338.7036501).

La raccolta fondi per salvare Mohammed e la sua famiglia da Rafah

Sarà anche l’occasione per sostenere la raccolta fondi "Aiutiamo Mohammed e i suoi bambini a lasciare Gaza" promossa da Chantal Antonizzi su Gofundme, membro di Amnesty international: "Mohammed è una persona con un cuore d'oro e ora più che mai ha bisogno di salvare la sua piccola famiglia composta da sua moglie e i suoi due bambini di quattro anni e di sei mesi - si legge nella raccolta fondi - Dall'inizio dell'offensiva militare israeliana, Mohammed e la sua famiglia hanno dovuto spostarsi molte volte da Gaza City, città in cui vivevano, verso il sud della Striscia. Ora vivono a Rafah in quello che resta di una casa quasi completamente distrutta, senza accesso a cibo e ad acqua pulita. I fondi raccolti serviranno per il pagamento delle tasse al confine con l'Egitto, per coprire le spese mediche e l'acquisto di cibo e vestiti, e per il sostentamento di un breve periodo in Egitto. Le loro condizioni sono disperate".