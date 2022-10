Ciclo di incontri su Pasolini e Panikkar

Tre serate nella splendida cornice di Villa Burba a Rho dedicate a Pier Paolo Pasolini e Raimon Panikkar

La biblioteca comunale di Villa Burba propone tre incontri dedicati a grandi figure del ‘900: Pier Paolo Pasolini, di cui ricorre nel 2022 il centenario dalla nascita, e Raimon Panikkar, teologo, mistico e filosofo indocatalano. A riflettere sul loro pensiero, Gianni Vacchelli, scrittore di saggi e narrativa e docente in un liceo classico del territorio, oltre che collaboratore dell’Università Statale di Milano. Gli incontri si terranno, sempre alle 21, nella sala convegni di Villa Burba, in corso Europa 291, con ingresso libero e gratuito.

Si potranno anche seguire in diretta Facebook dalla pagina di Villa Burba e dal profilo di Vacchelli.

Si parte questa sera, giovedì 6 ottobre, con l'incontro dal tema "Pier Paolo Pasolini, un artista totale e politico", si proseguirà il 18 con "Pier Paolo Pasolini lettore eretico e corsaro del nostro tempo" e si terminerà il 3 novembre con "Raimon Panikkar, il mistico e il filosofo di fronte alla crisi della mode"

Vacchelli ha scelto di dedicarsi a Pasolini, che incarna l’artista totale (poeta, narratore, critico, giornalista, regista etc), ma sempre conficcato nelle problematiche del nostro tempo, accostandolo a Panikkar, una delle coscienze più alte e profonde del secolo, capace di una filosofia critica e insieme profondamente umana e spirituale.

“L’accostamento non è solo alfabetico – evidenziano gli organizzatori - Pasolini e Panikkar si conobbero in India, ma sono soprattutto accomunati, pur nella grande diversità, da una ricerca continua, da una grande lucidità, da un’ampiezza di sguardo appassionato e “totale”, dall’attenzione alle culture “altre”. Rappresentano qui, quasi per antonomasia, l’artista e il filosofo, di cui abbiamo profondamente bisogno. E nell’uno sta anche in qualche modo il filosofo e nell’altro l’artista. Le loro parole e le loro riflessioni ci nutriranno e ci risveglieranno”.

“Ogni occasione di approfondimento è sempre utile per arricchire la propria formazione - sottolinea l’assessora alla Cultura Valentina Giro – Il professor Gianni Vacchelli ci offre spunti innovativi e significativi. Lo ringraziamo di questa opportunità, che permetterà di conoscere meglio due figure davvero rilevanti della vita culturale del secolo scorso, capaci di essere perennemente in ricerca”.