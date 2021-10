Ciceroni e Bernocchi insieme per riscoprire la città

Tre uscite

Studenti dell'istituto superiore a lezione di... Legnano con i volontari coordinati da Alessia Cartabia e Giuliana Apicella.

Ciceroni volontari e Bernocchi insieme per l'iniziativa "Valorizziamo Legnano".

Ciceroni e studenti dell'istituto Bernocchi alla scoperta di Legnano

Nelle mattinate del 25 settembre, 9 e 23 ottobre sono stati organizzati tre incontri alla scoperta della città con 20 studenti che frequentano il Liceo scientifico-Scienze applicate. Nella prima sessione l'attenzione è stata rivolta al Castello di Legnano e ai suoi interni, soffermandosi anche sulle tele dedicate al Trittico della Battaglia di Gaetano Previati e alla mostra degli artisti legnanesi ispirati da Dante. Nella seconda giornata gli studenti hanno ripercorso la storia della città con la visita al municipio, al suo bel cortile e alla Sala degli stemmi, per recarsi poi alla targa in ricordo di Giuseppe Garibaldi che ha spronato la cittadinanza alla costruzione del monumento dedicato al Guerriero della Battaglia e ideato dallo scultore Enrico Butti. Il terzo incontro si è concentrato sulla storia dell'industria tessile nel legnanese: il fiume Olona come forza propulsiva della prima industrializzazione e la condizione femminile nel tessile.

Ora un prodotto multimediale e proposte per migliorare la città

I ragazzi completeranno il loro percorso presentando un prodotto multimediale e delle proposte per potenziali interventi migliorativi, volti a valorizzare alcune aree del tessuto urbanistico.

"Siamo soddisfatte della risposta così importante proveniente dalla scuola e dei contributi che questi ragazzi potranno apportare" spiegano le due coordinatrici del Gruppo, Alessia Cartabia e Giuliana Apicella.

"L’entusiasmo degli studenti ci spinge a creare nuove occasioni di incontro e di formazione, coinvolgendo sempre di più i ragazzi affinché si sentano parte integrante del futuro cittadino. I progetti che presenteranno li vedranno infatti protagonisti attivi nel processo di valorizzazione della nostra città" sottolineano la professoressa Gabriella Oldrini e il professor Marco Pisoni, responsabili del progetto promosso al Bernocchi.