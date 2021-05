Ciceroni di Legnano, riprendono le visite guidate al Castello

Ciceroni di Legnano, riflettori puntati sul Castello visconteo.

Ciceroni di Legnano, il Gruppo torna a coinvolgere la cittadinanza

Il Gruppo volontari ciceroni di Legnano, dopo la pausa forzata, ritorna a coinvolgere la cittadinanza puntando l’attenzione sul Castello in occasione della celebrazione della Battaglia di Legnano il 29 maggio del 1176. Sabato 29 e domenica 30 maggio 2021, dalle 15 alle 18, sono previste le visite guidate a uno dei monumenti più amati dai cittadini legnanesi: il Castello di Legnano. Il Gruppo, coordinato da Alessia Cartabia e Giuliana Apicella, intende ripercorrerne la storia architettonica e le vicende legate a questa costruzione, dal Medioevo, punto focale e avamposto strategico di Milano, fino al Novecento. Data l’attuale situazione pandemica, il Gruppo si limiterà alla visita degli esterni in piccoli gruppi con obbligo di mascherina, nel rispetto delle norme sanitarie. Per questo motivo la partecipazione richiede obbligatoriamente l’iscrizione (scrivendo a gruppociceroni.legnano@gmail.com).

L’iniziativa, totalmente gratuita, ha la durata di circa un’ora. Tutte le informazioni sulla pagina facebook CiceronidiLegnano

“Vogliamo far conoscere la città valorizzandone monumenti e storia”

“Siamo un gruppo di cittadini che intendono far conoscere la loro città valorizzando i monumenti e la storia di Legnano – spiegano le coordinatrici Cartabia e Apicella – Nessuno di noi è una guida professionista. Nel 2018 abbiamo vinto il premio alla virtù civica Panettone d’oro di Milano. I nostri eventi: Il Castello di Legnano, Mostra d’arte Il Novecento Lombardo nei quadri della Fondazione Cariplo, La storia delle aziende tessili lungo il fiume Olona, La manifattura di Legnano, Opera in Comune (Legnano 2013-2016), Il Guerriero, La Franco Tosi, Istituto Tecnico Bernocchi e la figura di Bernocchi in città, Nel mondo di Leonardo, La bibilioteca e la quadreria dell’Istituto Barbara Melzi, Cimitero Monumentale di Legnano, L’Olona, il fiume e le sue aziende tessili, La condizione della donna nelle aziende tessili lungo l’Olona, Legnano by night”.