Chiesa vecchia luogo del cuore Fai

La Chiesa vecchia di San Pietro all’Olmo a Cornaredo come luogo del cuore Fai: votarla per sostenerla.

Chiesa vecchia

«I Luoghi del Cuore» è la campagna nazionale per i luoghi italiani da non dimenticare, promossa dal Fondo Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo. È il più importante progetto italiano di sensibilizzazione sul valore del nostro patrimonio che permette ai cittadini di segnalare attraverso un censimento biennale i luoghi che meritano tutela e valorizzazione. Anche l’Amministrazione comunale di Cornaredo, affianca e supporta questa importante iniziativa, e invita i cornaredesi a fare lo stesso.

Luogo del cuore

Durante il censimento, infatti, si potrà contribuire a salvarli votandoli e facendoli votare. I vincitori riceveranno un contributo economico a fronte di un progetto concreto. Il Fai è una Fondazione senza scopo di lucro che, grazie al contributo di chi sostiene la sua missione – privati cittadini, aziende e istituzioni – opera per tutelare, conservare e valorizzare il patrimonio artistico, naturalistico e paesaggistico del bel Paese.

Per sostenere la campagna basta andare sul portale online www.iluoghidelcuore.it, o compilando i moduli cartacei disponibili nelle biblioteche e negli Uffici Comunali, bar e negozi di Cornaredo e San Pietro all’Olmo che aderiscono all’iniziativa.