Che storie! Dal 29 marzo all'Agorà di Arese in mostra le opere di Franco Longhi

Che storie! Dal 29 marzo in mostra le opere di Franco Longhi

Dal 29 marzo all’Agorà saranno in mostra le opere di Franco Longhi, architetto, pittore e scultore.

Che Storie! attraverso una precisa architettura espositiva propone alcuni interessanti aspetti dell’immensa produzione di Longhi: dipinti, collages, disegni, sculture si intervallano con armonia in un percorso immersivo di coinvolgimento nel mondo dell’artista.

L’intento è creare un percorso che sia concettualmente integrato con la biblioteca, per renderlo fruibile contestualizzandolo e perché la narrazione si possa sviluppare in continuità.

La mostra è quindi anche un modo per trasformare e arricchire ancora una volta questi luoghi, attraendo un nuovo pubblico, riempiendoli di bellezza, arte, stupore e nuove storie.

Le parole della Coautrice Elena Andreoli

"Coloratissimi, singolari, straordinari, i personaggi di Franco Longhi… esistono davvero! Li incontriamo tutti i giorni. Nel mondo fantastico in cui vivono, conducono vite reali. Essi – dromedari, cani a due code, coppie di amanti, viaggiatori – popolano un mondo sì fiabesco, ma in cui le relazioni sono fatte di sentimenti ordinari, quotidiani; attrazione, diffidenza, competizione, giudizio, indifferenza. Proprio su questa normalità Longhi costruisce la sua poetica della straordinarietà, facendo affiorare l’Essenza con uno sguardo sommamente comprensivo, empatico, umano.

Sono anche le nostre, le storie di Longhi – che mai giudica i suoi personaggi. Il massimo che si concede è un’affettuosa presa in giro, un raffinatissimo entertainment, una sottile ironia spogliata di qualsiasi cinismo".

Tutte le info sono disponibili sul sito del Comune