Cerimonia di fine anno scolastico a Canegrate VIDEO

Cerimonia di fine anno scolastico a Canegrate. Al centro sportivo Pertini di via Terni, sabato 27 giugno, i remigini della scuola dell’infanzia Gajo e i ragazzi di terza media della scuola Manzoni hanno salutato i propri docenti.

“La giornata di oggi è l’esempio che le cose funzionano quando c’è gioco di squadra – afferma l’assessore alle Politiche educative Edoardo Zambon – Il Comune di Canegrate si è esposto direttamente, organizzando un evento per tanti bambini e ragazzi. Lo ha potuto fare perché aveva con sé un’intera comunità; accanto alle componenti istituzionali (Polizia Locale, tecnici, Protezione Civile presente in forze, personale di Euro.Pa per la successiva sanificazione) c’erano: il cuore dei cittadini docenti (un grazie alla ‘vecchia guardia’ della scuola media e complimenti alle travolgenti maestre della Gajo), l’entusiasmo dei cittadini genitori, vulcanici i rappresentanti di classe della Manzoni, e la maturità dei cittadini studenti di terza media. La gioia misurata e adulta che i ragazzi hanno mostrato sul campo del Canegrate Calcio, altra preziosa e gentile collaborazione, è segno dell’ottimo lavoro della scuola (apprezzato il messaggio del dirigente scolastico) e delle loro famiglie”.

Martedì, al centro sportivo don Milani alle 16.30, ci saranno i saluti finali fra operatori, bambini e genitori dell’asilo nido comunale.

