Cercansi autori e artisti locali per la seconda edizione di Capitolo 20025

Cercansi autori e artisti locali per la seconda edizione della giornata evento Capitolo 20025.

Capitolo 20025 torna sabato 9 settembre

Dopo il successo della prima edizione della kermesse dedicata agli autori e agli artisti del territorio, andata in scena nel settembre 2022, la biblioteca comunale Augusto Marinoni di Legnano è alla ricerca dei protagonisti della nuova edizione. L'appuntamento con la giornata dedicata a esposizioni artistiche en plein air e presentazioni di libri è in calendario per sabato 9 settembre 2023 nel Parco della biblioteca.

Ci si candida entro venerdì 11 agosto

La candidatura deve essere presentata entro venerdì 11 agosto scrivendo a biblioteca.legnano@csbno.net. Gli autori devono inviare titolo e abstract del libro; nome e cognome e contatti di riferimento. Gli artisti devono inviare immagini delle opere da esporre, pitture, sculture, installazioni o fotografie; nome e cognome di riferimento. L'allestimento è a cura dell'artista. Capitolo 20025 rientra nel programma di iniziative della Bella estate, il ricco calendario di appuntamenti che animeranno i diversi quartieri della città fino a metà settembre.

Per informazioni o richieste di appuntamento è possibile contattare la responsabile della biblioteca Selene Buia scrivendo a buia.selene@legnano.org o chiamando il 334.1007987.