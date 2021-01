Centenario di Felice Musazzi, da domenica una maxiproiezione

Centenario di Felice Musazzi, al via in grande stile il programma di iniziative per celebrare i cento anni dalla nascita dell’autore, attore e capocomico dei Legnanesi che ha inventato e vestito i panni della Teresa.

Centenario di Felice Musazzi, maxiproiezione per tutto gennaio

Le iniziative del centenario partono domenica 10 gennaio, giorno della nascita di Felice Musazzi. A partire dalle 17, quando le condizioni di luce lo permetteranno, sulla parete dell’edificio all’intersezione fra via Musazzi e piazza Ferrè sarà proiettata un’immagine commemorativa dell’attore delle dimensioni di otto metri per dieci creata da Mauro Chini che sarà visibile per tutto il mese di gennaio. Per evitare assembramenti non ci sarà un momento di inaugurazione, ma sarà possibile seguire il momento della proiezione sulle pagine Facebook Città di Legnano Palazzo Malinverni e Biblioteca di Legnano o accedendo al link sul sito istituzionale.

L’organizzazione

A organizzare il programma delle celebrazioni sono il “Comitato per il centenario di Felice Musazzi” e il Comune di Legnano – Assessorato alla Cultura con la collaborazione di Comune di Parabiago, Famiglia Legnanese, Fondazione Comunitaria del Ticino Olona Onlus e Università degli Studi di Milano.

«Non potendo, al momento, fare manifestazioni in presenza ci è parso doveroso sottolineare il giorno della nascita di Musazzi con una proiezione di forte impatto per dare un segnale a Legnano dell’inizio di questo progetto che ci accompagnerà nel 2021» – dice Roberto Clerici, componente del comitato.

Obiettivo degli organizzatori è presentare un programma di massima entro la fine di gennaio; programma che, di necessità, nasce sotto il segno dell’incognita rappresentata dallo sviluppo dell’emergenza sanitaria e che, per questo, potrebbe essere suscettibile di cambiamenti. Fra le iniziative di maggior rilievo la pubblicazione di una biografia inedita a cura del Comitato e l’allestimento di una mostra sulla vita dell’attore legnanese.

Le parole dell’assessore Bragato

«Quello con il comitato è stato un incontro di intenti – spiega l’assessore alla Cultura Guido Bragato – Nel nostro programma elettorale figurava la proposta di celebrare i 100 anni dalla nascita di Musazzi; nel frattempo il Comitato aveva già presentato al Comune alcune iniziative in tal senso. La collaborazione è cominciata subito e adesso, dopo aver avuto contatti con diversi soggetti, stiamo provando a stringere i tempi per definire un programma di base per il centenario. Saremo propositivi con l’intento di arricchire il programma, quindi massima apertura verso chi vorrà offrire un contributo progettuale».

TORNA ALLA HOME