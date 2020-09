Casting Miss Italia, promosse anche le bellezze della nostra zona

Casting Miss Italia, la commissione giudicante ha promosso anche le aspiranti al titolo di Turbigo, Legnano, Abbiategrasso, Lainate, Settimo Milanese, Arluno, Mesero e Cerro Maggiore.

Casting Miss Italia, promosse anche nella nostra zona

Il casting per il concorso di bellezza più famoso d’Italia si è svolto ieri, venerdì 11 settembre, a Segrate. Sono state 69 le ragazze che ne hanno preso parte sfilando davanti a una giuria preparata da Alessandra Riva, responsabile del concorso per la Lombardia. Per la provincia di Milano, le aspiranti miss che sono state “promosse” sono Francesca Airoli (19 anni di Turbigo), Clara Benetti e Alice Fornara (20 e 19 anni, entrambe di Legnano), Sharon De Rosa (21 anni di Abbiategrasso), Martina Di Mito e Arianna Spano (21 e 20 anni di Settimo Milanese), Erica Franchetti (19 anni di Lainate) e MdyamTeferiTesfay (20 anni di Cerro Maggiore).

Adesso Riva pescherà tra le promosse dei tre casting le protagoniste della selezione in programma nella serata di domani, domenica 13 settembre a Crema (Cremona).

