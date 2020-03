“Caro virus ti scrivo”, concorso letterario per bambini dagli 8 agli 11 anni, organizzato dal Comune di Rescaldina in collaborazione con la Consulta Sociale e le associazioni sociali. I racconti migliori saranno premiati con un buono da spendere in libreria.

“Caro virus ti scrivo”: come partecipare

Il concorso letterario, organizzato dal Comune di Rescaldina in collaborazione con la Consulta Sociale e le associazioni sociali, è rivolto ai bambini dagli 8 agli 11 anni.

– Scadenza per l’invio dei racconti: 15 aprile 2020.

– Partecipanti: bambini dagli 8 agli 11 anni residenti a Rescaldina.

– Oggetto: potranno essere inviati racconti scritti dai bambini sul tema “Un racconto fantastico ispirato al Coronavirus“.

– Modalità: i racconti potranno essere scritti al pc o a mano, ma dovranno essere inviati esclusivamente su file word, pdf o jpg allegati a un’email da inviare all’indirizzo concorsostorie@gmail.com.

I racconti dovranno essere inviati insieme al modulo di partecipazione compilato e firmato dal genitore o da chi ne fa le veci.

– I racconti devono essere anonimi (ovvero non dovranno riportare il nome e/o il cognome del bambino). Il nome e il cognome del bambino devono essere indicati solo nel modulo di partecipazione allegato al regolamento.

– Sono previsti i seguenti premi:

1° premio: buono libri del valore di € 30

2° premio: buono libri del valore di € 20

3° premio: buono libri del valore di € 10

– La partecipazione al concorso è gratuita.

– La composizione della giuria sarà comunicata all’inizio della cerimonia stessa, che si terrà nel territorio del Comune di Rescaldina appena sarà possibile.

