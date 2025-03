Carnevale a Cantalupo: in 4mila per la storica sfilata dei carri

Carnevale a Cantalupo, frazione di Cerro Maggiore: grande pubblico per il tradizionale evento.

Carnevale a Cantalupo, sempre un successo

Una bella giornata di sole per una giornata sempre speciale. E' stata quella di domenica 2 marzo 2025, nel pomeriggio, quando a Cantalupo frazione di Cerro Maggiore è andata in scena la tradizionale sfilata dei carri di Carnevale che ha dato il via all'edizione 2025 dei festeggiamenti (in prima linea la Parrocchia di San Bartolomeo, Comitato Carnevale Cerrese e Comune). Ben 4mila le presenza che hanno ammirato dei carri bellissimi come sempre realizzati dalle abili mani dei cantalupesi: il gruppo dei ragazzi dell'oratorio ha sfoggiato il suo Castello Disney, lo Sbombo la sua Arca di Noè, il team di Lainate-Origgio quello dedicato alla Disco 70-80, I ragazzi dal drink facile hanno realizzato un carro dedicato agli 883, Nutro e disseto a Grisù, quello del Carnevale cerrese a Jurassic Scer, i Carristi Incalliti hanno presentato il loro Willy Wonka e l'Eee Aaa Group il carro Up. Non poteva mancare il Corpo musicale cittadino nei panni di tante Raffaella Carrà. E ora la festa, a Cerro, è alle 14.30 di sabato 8 marzo 2025.