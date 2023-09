Cantante con il Covid, niente concerto degli Eiffel65

Eiffel65, salta il concerto ad Arconate: il cantante ha il Covid.

Eiffel65, il Covid fa saltare il concerto

Tutto era pronto, ad Arconate, per l'attesissimo concerto degli Eiffel65, celebre band italiana. Ma, anche quest'anno, nulla da fare: il cantante del gruppo è stato infatti colpito. Quindi niente esibizione. La formazione originale della band comprendeva il musicista Maury (all'anagrafe Maurizio Lobina), il front-man e cantante Jeffrey Jey (all'anagrafe Gianfranco Randone) e il disc jockey Gabry Ponte (all'anagrafe Gabriele Ponte). Celebre, negli anni Novanta, il loro brano "Blu (Da Ba Dee)" che ha spopolato ovunque.

L'avviso

"Siamo sfortunati - commentano dal Comune di Arconate - Per il secondo anno di fila, gli Eiffel65 non potranno venire ad Arconate perché il cantante ha contratto il Covid e ha la febbre, come comunicato dagli artisti sulla loro pagina ufficiale. Auguriamo a Jeffrey una pronta guarigione. Ma siamo abituati a gestire le emergenze e la festa non si ferma: vi aspettiamo domenica 3 settembre alle 21.30, al campo sportivo di via delle Vittorie per l'ultima serata della Festa della Birra con il Disco Radio Party ad ingresso gratuito. Cancelli aperti dalle 19, food&drink attivi dalle 19.30. Pre e after show a cura di BenDJ". Per il rimborso biglietti: "Per chi avesse acquistato il biglietto in prevendita su Dice la piattaforma ha già emesso i rimborsi, che saranno accreditati entro 5/7 giorni lavorativi".