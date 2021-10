Camminata per sostenere i malati oncologici e la Banca della parrucca

San Vittore Olona

Arriva "Beneficamente": l'iniziativa sarà domenica 3 ottobre, percorso immerso nella natura

Camminata solidale per dare aiuto ai malati di cancro e supportare il progetto della Banca della parrucca a San Vittore Olona.

Camminata solidale in paese

Si chiama "Beneficamente" ed è la camminata solidale, non competitiva, adatta a tutti, che si svolgerà domenica 3 ottobre 2021 a San Vittore Olona. L'iniziativa è alla sua prima edizione ed è promossa dall'associazione "By hand-Giancarlo Paparatto", Esteticamente T-Calr, Mc yoga, Cascina Lattuada, I love me e panificio Le delizie.

Il ricavato andrà a sostenere il progetto dell'associazione T-Clar per la Banca della parrucca (i volontari si occupano di supportare il paziente oncologico con consigli sulla gestione della cute in terapia e trattamenti estetici).

Il programma

Il ritrovo è alle 14.30 alla Cascina Lattuada (in fondo a via D'Acquisto, a San Vittore Olona); poi via alla camminata con percorso di un'ora e mezza circa immerso nell'Olona Green Way, complesso di sentieri immerso nel verde (durante il tragitto i volontari dell'associazione Olona Viva guideranno i partecipanti alla scoperta dell'area umida de La Foppa); tornati in cascina, ci sarà una breve pratica di rilassamento e respirazione yoga e rinfresco.

L'iscrizione, 15 euro, va effettuata sull'Iban di T-Clar:

IT26C0503420211000000100680

Causale : Iscrizione Camminata 3 Ottobre 2021

Per informazioni: info@tclar.it