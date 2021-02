“Cambiamo il clima”: incontri con gli studenti rhodensi

Cinque serate per informarsi e discutere sui cambiamenti climatici in atto, approfondendo ogni volta un argomento specifico. E’ l’iniziativa “Il clima cambia, cambiamo il clima”, organizzato dall’assessorato all’Ambiente del Comune di Rho con il coinvolgimento attivo delle scuole secondarie di Rho che prevede cinque incontri, il mercoledì sera alle 21, con la presenza di esperti nei vari settori. Gli appuntamenti, che saranno trasmessi in diretta sul canale YouTube del Comune di Rho, sono previsti dal 24 febbraio al 24 marzo.

Giovani protagonisti

“La questione ambientale è un tema sempre più di attualità e i giovani ne sono coinvolti come protagonisti – dice l’assessore all’Ambiente, Gianluigi Forloni -. Anche a Rho abbiamo voluto organizzare degli incontri a tema coinvolgendo gli istituti superiori della città, in particolare l’Istituto Puecher-Olivetti; Liceo Scientifico Majorana; Istituto Tecnico Mattei; Istituto Tecnico Rebora e Istituto Tecnico Cannizzaro: l’iniziativa avrebbe dovuto svolgersi nella primavera 2020, ma è stata posticipata e ripensata in modalità online per via del Covid. La gestione delle serate è affidata ai ragazzi che, con la collaborazione dei docenti, approfondiranno un tema con l’aiuto di esperti. Gli studenti sono stati coinvolti anche in altri aspetti, come la realizzazione grafica della locandina, realizzata dall’Istituto Cannizzaro, e quella di un video per presentare gli eventi, curato dall’Istituto Mattei”.

Il programma

Il clima cambia, cambiamo il clima – ore 21. Diretta sul canale YouTube Comune di Rho.

Cinque incontri sulla sostenibilità del Pianeta Terra a cura degli studenti delle scuole di Rho con la partecipazione di esperti sul tema.

Mercoledì 24 febbraio. Organizzatori: Studenti Puecher-Olivetti, tema: Energia

Mercoledì 3 marzo. Organizzatori: Studenti Liceo Scientifico Majorana, tema: Mobilità e Qualità dell’aria

Mercoledì 10 marzo. Organizzatori: Studenti Istituto Tecnico Mattei, tema: Consumo di suolo

Mercoledì 17 marzo. Organizzatori: Studenti Liceo Rebora, tema: Educazione alla sostenibilità

Mercoledì 24 marzo. Organizzatori: Studenti Istituto Tecnico Cannizzaro, tema:Rifiuti, plastic-free, inquinamento acque

