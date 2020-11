Calendario dell’Avvento sulla facciata di un palazzo: è quello che è stato organizzato a Canegrate.

Un enorme Calendario dell’Avvento, allestito nientemeno che sulla facciata di un palazzo. E’ quello che si può osservare in via Manzoni a Canegrate, di fronte al supermercato Tigros, a due passi dal confine con Legnano.

L’idea è venuta al Comune che ha coinvolto moltissime associazioni. “Sappiamo tutti che quest’anno il Natale 2020 sarà diverso da quelli precedenti – spiega l’assessore alla Cultura Pinuccia Auteri – Noi a Canegrate continuiamo a metterci il cuore e a voler dare un segno di vicinanza e tradizione a tutti i cittadini. Ed ecco l’idea del Calendario dell’avvento 2020 delle associazioni di Canegrate che abbiamo allestito nel rispetto delle normative vigenti di sicurezza”.

Ogni associazione avrà una sua casella. Nel maxi calendario presenti Riplive.it, Contrada Baggina, Auser Canegrate, Cultura dei sogni, Gulliver, Punti in chiacchiera, Il sorriso vita e salute, Corpo musicale cittadino di Canegrate, biblioteca comunale, Fiab Canegrate, Pedala oratorio Canegrate, Amici di Padre Davide, Camminiamo nella storia, Anpi, Comitato accoglienza bambini di Chernobyl, Comitato genitori Canegrate, Tavolo antimafie, Afampf, Il Gelso, Legambiente e altri ancora.

