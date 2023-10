Buona la prima per "Una piazza di libri"

La cultura conquista piazza San Magno a Legnano attraendo tanti legnanesi e non solo, con colori, pagine di curiosità per grandi e piccini.

"Una piazza di libri" ha riempito piazza San Magno nel nome della lettura

Buona la prima, sabato 30 settembre, per l’iniziativa "Una piazza di libri", promossa dalle librerie legnanesi (Galleria del libro, Libreria Nuova Terra, Ubik Libreria Legnano, Ambarabà - Libreria per bambini, Le Nuvole Parlanti, Mondadori Bookstore) con la collaborazione della biblioteca civica Augusto Marinoni e il sostegno economico dell’Amministrazione comunale.

Dalle 15 alle 22 librerie e biblioteca sono state presenti in piazza con i rispettivi stand per far conoscere novità in uscita, presentare autori, servizi e offrire momenti per adulti e bambini come letture e laboratori.

Le iniziative proposte hanno saputo incuriosire adulti, ragazzi e bambini

Alle 15 sono intervenuti Jacopo Pari e Santa Barilari di Scuola Teatro Junior con reading di lettura contemporanea spaziando da Pirandello a Don Milani a Mario Lodi, che hanno dato il via ai momenti di ascolto molto graditi dal pubblico di tutte l’età. Dalle 15.30 alle 18. ci sono state le presentazioni dei libri "Il libro segreto di Robin Hood" di Luca Crovi e i "Wonderbrutto" con Francesco Muzzopappa.

Momenti di grande interazione con i piccolini che hanno ascoltato le presentazioni dei libri con gli scrittori e al termine hanno fatto domande tra curiosità e aneddoti, con autografi nel finale. Dalle 16.45 alle 17.30, non sono letture, ma anche momenti dedicati al gioco con i libri di Hervé Tullet a cura della libreria Ambarabà. Dalle 18 alle 21le presentazioni dei libri "I monteleone" di Lucia Tilde e "Alla vecchia maniera" di Paolo Roversi.

Il book corner per firmacopie, selfie e autografi con Alessandro Ambrosoli, Marga Biazzi, Armando Colombo, Tonia Lupo, Pastori& Aicardi ha creato lunghe file di giovanissimi carichi di entusiasmo nell’incontrare i loro beniamini.

Nel finale anche un reading in ricordo della scrittrice Michela Murgia.