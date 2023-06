Buona la prima per il LETtheRARIO 2023

Domenica 4 giugno alle ore 21 si è svolto, presso la sala consiliare del Castello Visconteo di Abbiategrasso, il primo incontro della rassegna LETthéRARIO 2023, organizzato dall’Assessorato alla Cultura attraverso la Biblioteca di Abbiategrasso e il circolo letterario Galà 108-Carpe Diem (Gruppo Abbiatense Lettori e Autori).

La prima serata del LETtheRARIO 2023

Un evento seguito da un pubblico di appassionati di letteratura ed arte. Le autrici in programma erano Luigia Bevilacqua (Somma Lombardo, 1944) scrittrice, pittrice e scultrice, che ha presentato “Sassolini” e Anna Pellegatta (Magenta, 1968) scrittrice, pittrice e ceramista, che ha presentato “La Quercia”.

Ha introdotto la serata lo scrittore, romanziere e poeta Alessandro De Vecchi, dando il benvenuto hai presenti e raccontando la storia dell’associazione Galà 108-Carpe Diem ella rassegna LETthéRARIO, nel lontano 2017. Poi De Vecchi ha passato la parola al poeta, scrittore e storico cileno Julio Araya Toro che ha presentato ed introdotto l'opera di Bevilacqua che ha descritto così: La nostra terra ci sta lanciando segnali di sofferenza che non sono tenuti in considerazione a sufficienza, ma forse sono serviti i Sassolini trovati dai progenitori preistorici per dare una scossa a questa umanità incosciente. E poi l'opera di Pellegatta che ha descritto così: Più di cento anni fa, alcuni Gnomi, aiutati dalle fate, dopo innumerevoli peripezie, piantano una ghianda per rispettare la tradizione del “Mistero Infinito”. Ora, una bambina di nome Lara, ama sedersi ai piedi della grande quercia ad ascoltare le storie dei suoi amici Gnomi. Il suo racconto preferito è quello della grande fuga.

Una serata dove le due autrici si sono alternate per le domande e le risposte di Araya e anche per leggere tratti delle loro opere in forma simpatica e informale. La prossima data sarà domenica 11 giugno alle ore 21, con gli scrittrice Aureliana Leoni e Aurelia Menescardi.